Mercati all'aperto, Unimpresa chiede ai sindaci di fare chiarezza

Il presidente regionale di Unimpresa Sicilia, Salvatore Politino, ha inviato a tutti i sindaci dell’isola una nota, chiedendo loro quali provvedimenti intendano intraprendere in ordine alla questione dei mercati all’aperto. Con il Dpcm 3 novembre 2020 che individua in Italia tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, il Governo ha infatti previsto specifiche misure restrittive, differenti a seconda della zona. Molti dubbi però emergono sulla questione dei mercati all’aperto, per questo motivo il presidente Unimpresa chiede, in via d’urgenza, alle amministrazioni di voler dare un riscontro nell’immediato, tanto che, in assenza di provvedimenti specifici, gli operatori del settore continueranno a svolgere regolarmente le attività nelle giornate prefestive. “Occorre fare chiarezza in questo momento di grande difficoltà. Il settore del commercio - spiega Politino - sta pagando un prezzo troppo alto, non possiamo permetterci di perdere tempo e di produrre incertezze in ambito lavorativo. I sindaci devono emettere al più presto un’ordinanza specifica per il settore”.