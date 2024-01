Il mercatino delle pulci "trasloca" in piazza Carlo Alberto

In concomitanza con l’avvio dei festeggiamenti agatini, le domeniche 7, 14, 21 e 28 gennaio, 4 e 11 febbraio 2024, il Mercatino delle Pulci non si svolgerà nel tradizionale sito di via Dusmet ma nel sito alternativo di Piazza Carlo Alberto e più precisamente nell’area dove ogni giorno si svolge la vendita di indumenti usati. Il 4 febbraio, invece, non sarà consentito agli operatori del Mercatino delle Pulci di svolgere la propria attività, in quanto in contrasto con il normale svolgimento della processione per le vie della città della Santa Patrona.