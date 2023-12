Celebrata la messa di Santa Lucia nella chiesa dell’istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni"

La Santa Messa per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia è stata celebrata oggi nella chiesa dell’istituto per ciechi "Ardizzone Gioeni" di Catania. Un momento di spiritualità in concomitanza con le festività natalizie. Il presidente del III municipio, Maria Spampinato, ha colto l’occasione per ringraziare tutti i presenti e ribadire l’importanza di una stretta sinergia tra il territorio di "Borgo-Sanzio" e la struttura di via Etnea, nell’ottica della promozione di iniziative di carattere sociale che possano coinvolgere le associazioni locali e le istituzioni. Un tavolo di dialogo per valorizzare adeguatamente tutte le potenzialità del III municipio. Idee e proposte condivise anche dal commissario straordinario dell’istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni" Salvo Palladino, che ha ribadito come la messa di oggi sia un segnale di riapertura al culto della chiesa neo-gotica di questo splendido istituto.