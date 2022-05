Meteo, ancora instabilità e temperature sotto la media

Secondo le previsioni di 3bmeteo.com a cura di Edoardo Ferrara, al momento la situazione metereologica della prossima settimana prevede una spiccata instabilità atmosferica sulla Sicilia sia oggi che domani con nubi irregolari associate a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. Il tutto in un contesto climatico fresco per il periodo, con temperature sotto media e massime in genere non oltre i 18-20°C.

Martedì sole prevalente pur con ancora qualche nota instabile, in particolare sul comparto orientale dell'isola e sulla zona etnea. Da mercoledì tempo progressivamente più stabile e soleggiato con temperature in ripresa, ma l'impennata termica più decisa riguarderà il Centronord Italia, in quanto la Sicilia rimarrà esposta, almeno in un primo momento a correnti ancora nord orientali relativamente più fresche.