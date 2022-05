Lasciano pietre e tubi sui binari della ferrovia, sei minori denunciati

Stavano posizionando pietre e tubi di ferro sui binari nella stazione ferroviaria di Grammichele col rischio di fare deragliare il treno dalla sua corsa. Sono sei i ragazzini, che frequentano la stessa scuola media di un paese della provincia etnea, scoperti dai carabinieri di Grammichele dopo la pericolosa "bravata". Nei loro confronti è scattata la segnalazione per danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti al Tribunale per i minorenni di Catania.

Alcuni di loro sono stati bloccati mentre lanciavano dei sassi contro la facciata della stazione. Quattro di loro hanno meno di 14 anni e non sono imputabili. Dopo la loro identificazione i militari dell'Arma hanno convocato in caserma i genitori ai quali sono stati riconsegnati. Bisognerà accertare se sono stati loro, il 18 maggio 2021, a mettere sui binari dello stesso tratto di linea ferrate delle pietre di grosse dimensioni e del materiale ferroso, come cartellonistica stradale sradicata dagli alloggiamenti, e rastrelliere di ferro per biciclette.

In quell'occasione, l''impatto' fu evitato dal macchinista del treno proveniente da Catania e diretto a Caltagirone, che, rallentando nell'avvicinarsi alla stazione ferroviaria di Grammichele, riuscì a fermare tempestivamente il convoglio. Il materiale all'epoca fu ritenuto "idoneo a compromettere la sicurezza del trasporto con il 'possibile svio del treno'".