Scooter e autocarri comunali in vendita, al via l'asta pubblica

Sessantatré veicoli del comune di Catania, tra motocicli, scooter, compattatori e autocarri, saranno messi in vendita, in lotti, con un'asta pubblica proposta dall'assessorato Politiche per l’Ambiente-Autoparco guidato dall'assessore Giovanni Petralia.

Il “bando per l'alienazione dei veicoli di proprietà comunale”, consegue alle attività di ammodernamento del parco veicoli comunali con mezzi elettrici che consentono di risparmiare anche sui costi di manutenzione e gestione, “L'asta pubblica -hanno spiegato in una nota il sindaco Trantino e l’assessore Petralia- permetterà all'Amministrazione di ricavare somme, potenzialmente anche più di centomila euro, da reinvestire in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, offrendo al contempo agli acquirenti interessati l'opportunità di prezzi concorrenziali, in qualche caso ricercati dagli amatori. E’ la prima volta che il Comune procede con questa modalità di vendita che garantisce la massima concorrenzialità e diffusione dell’offerta”

Nel dettaglio, è prevista la vendita con offerte almeno pari alla base d'asta o al rialzo di questi lotti 21 motocicli Piaggio Vespa di diverse cilindrate, 18 Scooter Peugeot 300, 21 compattatori, 3 autocarri scarrabili, non più utilizzati a causa dell’esternalizzazione del servizio Nettezza Urbana. L’aggiudicazione avverrà a favore di chi avrà presentato la migliore offerta economica di acquisto, da formalizzare secondo il modulo e le indicazioni contenuti nel bando pubblicato sul sito del Comune a questo link https://www.comune.catania.it/servizi/bandi-di-gara/?bando=135213 . L’apertura delle offerte avverrà il giorno 12 Ottobre alle ore 9 nella sede degli uffici comunali di via Pulvirenti 4, in seduta pubblica. Tutte le spese inerenti ai passaggi di proprietà, immatricolazioni, trasporti, collaudi e costi conseguenti alla vendita e all’utilizzo dei veicoli saranno a carico dell’acquirente.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai numeri telefonici: 095/7426814- 7426800 oppure 328/3805093 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.