Microdiscariche a Trecastagni, la proposta di un "Osservatorio Rifiuti zero"

"Proprio ieri, come gruppo di opposizione - Riparte Trecastagni, con i colleghi Marilena Donzuso, Alfio Fisichella, Fabio Cavallaro e Alfio Di Paola abbiamo protocollato mozione consiliare per la costituzione dell’Osservatorio Rifiuti zero- strumento partecipativo in cui vi faranno parte i cittadini, le associazioni e le istituzioni al fine di definire iniziative, programmi, percorsi, attività con l’obiettivo di ridurre la produzione dei rifiuti", si legge nella nota del gruppo. "Chiaramente la lotta alle micro discariche rientra pienamente in tale attività in quanto le stesse costituiscono un ostacolo non indifferente al raggiungimento dell’obiettivo Rufiuti zero. È una proposta di buon senso che speriamo venga accolta dall’amministrazione e dalla sua maggioranza", conclude la nota.