Arrestato stalker dopo aver minacciato l'ex con una mazza da baseball

Mercoledi scorso la polizia ha tratto in arresto un catanese di 30 anni per il reato di atti persecutori. Alle ore 19 e 30 una pattuglia è intervenuta dinanzi ad un’attività commerciale situata nel quartiere Barriera, dove una donna aveva segnalato di essere stata minacciata dall’ex compagno che continuava ad aspettarla dinanzi al suo posto di lavoro. L’uomo, bloccato dai poliziotti , è stato trovato in possesso di una mazza dal baseball con la quale aveva intimidito poco prima la donna. E' stato accertato che l’aggressore nell’ultimo periodo, non accettando la fine della relazione, aveva più volte pedinato e minacciato la donna, arrivando perfino a pretendere atti sessuali contro la sua volontà. In considerazione di quanto appurato, lo stalker è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Augusta in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.