Minaccia e picchia l'ex moglie, arrestato 55enne: "Mi faccio la galera, ti brucio"

Un 55enne romeno residente a Maletto, accusato di maltrattamenti in famiglia e con precedenti specifici alle spalle, è destinatario di una misura di custodia cautelare in carcere, a Piazza Lanza, eseguita dai carabinieri su disposizione della Procura etnea. I comportamenti sarebbero proseguiti anche dopo la fine della relazione. La donna sarebbe stata pesantemente minacciata dal compagno, per futili motivi, in quanto lui pretendeva che fossero lei e la figlia ad abbandonare il tetto coniugale. Per costringerla a "sloggiare" le avrebbe detto, alla presenza della figlia: "Se entri dentro casa ti ammazzo e poi mi faccio la galera. Non mi interessa niente, ti brucio".

Ad un certo punto la poveretta è riuscita a farlo allontanare dall’abitazione, ma il 55enne è avrebbe preso a spalla tornato indietro prendendo a spallate la porta per aprirla, senza riuscirci, e fuggendo dopo aver compreso che da li a poco sarebbero arrivati i carabinieri. In altre occasioni, avrebbe anche messo le mani alla gola della donna, aggredendola con spintoni e strattonamenti dinanzi alla figlia in lacrime. Infine, dopo aver scorto la ex in compagnia di un altro uomo, insieme alla figlia, avrebbe minacciato entrambi dicendo: "Vi spacco la testa a tutti e due, vengo a cercarvi a casa e vi ammazzo", tentando poi di aggredire l’uomo con una bottiglia di vetro rotta e spingendo l'ex compagna, fino a farla cadere a terra. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri di Maletto.