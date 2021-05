Minaccia i militari che gli contestano la violazione del coprifuoco: denunciato

I carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria, nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale sulla scorta delle indicazioni prefettizie, hanno svolto numerosi servizi di controllo per garantire l’osservanza, da parte di cittadini ed esercenti delle attività commerciali, alle disposizioni governative in materia di contenimento epidemico. In particolare hanno controllato ed identificato un uomo di 55 ed una donna di 54 anni che ben oltre le ore 22 ed in palese violazione delle norme, si erano soffermati in quella piazza Ferri. L’atteggiamento della coppia non è stato collaborativo poiché i due non hanno voluto fornire le proprie generalità e l’uomo, anzi, dopo la contestazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione del coprifuoco, si è lasciato andare a pesanti minacce nei confronti dei due militari, ragion per cui sono stati entrambi denunciati all’autorità giudiziaria per il rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale.