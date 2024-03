In auto con un tirapugni e marijuana, minorenne denunciato

Gli agenti delle volanti, impegnati nei giorni scorsi in un posto di blocco in via Acquicella Porto, hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo anche un minorenne. Durante le fasi di identificazione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 6,30 grammi lordi di marijuana, contenuta in un unico involucro, e di un tirapugni artigianale. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e il giovane denunciato in stato di libertà per "porto abusivo di oggetti ad offendere". Inoltre, è anche stato segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Al termine degli adempimenti di rito, il minore è stato affidato alla madre.