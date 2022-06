Misterbianco, finanziata la riqualificazione dello stabilimento di Monaco

Si completerà la ristrutturazione dello Stabilimento di Monaco. A dare la notizia è il sindaco Marco Corsaro che ha reso noto la firma del decreto di finanziamento da parte del governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci di uno stanziamento di due milioni di euro per il completamento dell’ala nord dell’antico opificio industriale da oltre venti anni proprietà del Comune di Misterbianco promosso dall’assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone.

La prima parte dell’opificio industriale che oggi ospita il museo dei costumi del Carnevale, una sala conferenze, l’archivio storico comunale e diversi uffici comunali fu finanziato nel 2005 con fondi regionali per 2,5 milioni di euro e completato dall’amministrazione allora guidata da Ninella Caruso nel 2009 con una cerimonia di inaugurazione suggestiva che ricordava l’incendio che lo distrusse. Il finanziamento del completamento arriva proprio nell’anno del centenario della sua distruzione in seguito ad un incendio che ridusse in fumo una azienda che nel 1922 dava lavoro ad oltre 500 cittadini.

“Un finanziamento importante che ci permetterà di completare la ristrutturazione di un immobile – ha detto il sindaco Corsaro – che è anche un bene culturale sottoposto a vincolo di importanza strategica per le iniziative sociali e culturali del nostro comune".

Il governo regionale ha anche finanziato con 1,5 milioni di euro il ripristino della bretella chiusa da anni che collega la strada statale 121 Catania Palermo con la strada provinciale 12/II.