Misterbianco, l'appello del parroco per riportare in chiesa anziani e disabili

Disagi per i fedeli della chiesa di San Nicolò a Misterbianco, la prima costruita nel comune a seguito dell'eruzione del 1669. Il 21 aprile scorso sono stati effettuati sopralluoghi che hanno portato alla chiusura fino a data da destinarsi per motivi di sicurezza a causa della caduta di parti dei cornicioni e calcinacci su banchi e pavimento. I crolli tra l'altro sono avvenuti nonostante la presenza di una rete di protezione. Il luogo di culto, da sempre un punto di riferimento per i religiosi misterbianchesi, è stato sostituito dal salone dell'attiguo oratorio parrocchiale "Don Bosco" e dalla chiesetta del Carmine, allestiti per la celebrazione di molte funzioni tra cui matrimoni e battesimi. A metà luglio tra l'altro si festeggerà la tradizionale Festa della Madonna molto sentita dai fedeli.

Il parroco di San Nicolò, don Giuseppe Raciti, ha lanciato un appello ad associazioni, Club service, Confraternite locali e cittadinanza per consentire la realizzazione di una piattaforma a norma che superi le barriere architettoniche (l'assenza di una corsia di accesso alla struttura per i disabili in particolare) permettendo a persone in carrozzella e anziani di evitare i gradini dell'antica chiesetta del Carmine. Le casse parrocchiali sono infatti esigue ed è quindi fondamentale un sostegno economico della comunità per consentire a tutti di partecipare alle funzioni religiose.