Allerta meteo rossa, scuole chiuse domani a Misterbianco

Scuole chiuse su tutto il territorio comunale di Misterbianco. A seguito dell'allerta meteo rossa diffusa dalla Protezione civile regionale, il sindaco Marco Corsaro ha annunciato l'assunzione del provvedimento di chiusura.

"Cari concittadini - si legge in una nota pubblicata sui canali social del primo cittadino misterbianchese -, pochi minuti fa abbiamo ricevuto il bollettino della Protezione civile regionale che, per domani, stabilisce l’allerta meteo rossa su tutta la Sicilia orientale. Stiamo dunque per emanare l’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado del territorio di Misterbianco".

"Sono purtroppo previsti temporali e rovesci di forte intensità - prosegue Corsaro parlando dell'allerta meteo rossa -. Di fronte a tali previsioni di rischio idraulico e idrogeologico diffuso, per le Amministrazioni locali non c’è alternativa. Invitiamo tutta la cittadinanza alla prudenza negli spostamenti, sia a piedi che su veicoli, evitando le aree della nostra città più soggette ad allagamenti e rischio idraulico. Il nostro sistema di Protezione Civile comunale è già operativo".