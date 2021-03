Misterbianco, servizio a largo raggio e controlli a tappeto dei carabinieri

Nel quadro delle attività finalizzate alla repressione ed alla repressione dei reati in genere, al controllo stradale ed all’osservanza da parte dei cittadini delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica, i militari della compagnia di Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° “Reggimento Sicilia”, hanno realizzato un servizio a largo raggio nel territorio del comune di Misterbianco. I militari nel corso dell’attività hanno contestato il mancato utilizzo della mascherina protettiva a 7 persone alle quali è stata elevata la relativa sanzione amministrativa, nonché hanno identificato 103 persone e controllato 70 veicoli rilevando 14 violazioni del Codice della strada (guida senza patente, mancanza di copertura assicurativa e inutilizzo del casco) per un importo complessivo di 7561 euro, oltre alle sanzioni accessorie (5 sequestri e 2 fermi amministrativi di veicoli). Il servizio ha inoltre riguardato il controllo presso le loro abitazioni di 19 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, attività questa che, grazie alla sua intensificazione nella frequenza delle verifiche, ha più incisivamente distolto i sottoposti dal commettere violazioni evidenziando, invece, la loro regolare presenza in casa.