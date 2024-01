Eseguite sette misure di prevenzione di sorveglianza speciale

La divisione anticrimine della questura di Catania ha eseguito 7 misure di prevenzione di sorveglianza speciale irrogate dal tribunale di Catania su proposta del questore. In particolare, 3 hanno riguardato la misura di prevenzione "qualificata", rientrante anche nel novero delle categorie di soggetti vicini ad associazioni mafiose. La prima è stata emessa nell’ambito della prevenzione dei reati in materia di violenza di genere, nei confronti di una persona violenta e gravemente indiziata di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, già destinataria della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con applicazione del braccialetto elettronico. Altre due misure sono state eseguite nei confronti di persone accusate di appartenere a gruppi criminali operanti, rispettivamente, sui territori dei comuni di Paternò e di Mascalucia, collegati al clan "Santapaola – Ercolano". Le altre misure di prevenzione sono sorveglianze speciali di pubblica sicurezza emesse nei confronti di 4 persone con "pericolosità generica". Si tratta di soggetti che annoverano precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, la persona ed in materia di sostanze stupefacenti.