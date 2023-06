Modifiche alla circolazione in piazza Santa Maria di Gesù per le riprese del film con Ficarra e Picone

Per consentire lo svolgimento delle riprese cinematografiche del film “Fic & Pic8" con la partecipazione degli attori siciliani Ficarra e Picone, da martedì a giovedì prossimi ci sarà una piccola rivoluzione nel traffico veicolare nella zona di piazza Santa Maria di Gesù. In dettaglio dalle ore 10:00 di martedì 20 giugno alle ore 8:00 di giovedì 22 giugno 2023, è istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, in piazza Santa Maria del Gesù, carreggiata centrale, da carreggiata sud a carreggiata nord. Dalle ore 18,00 di giorno 20 giugno alle ore 8:00 di giorno 22 giugno 2023, è istituito il senso unico di marcia, per tutti i veicoli, in piazza Santa Maria del Gesù, carreggiata sud, da carreggiata centrale a carreggiata ovest. Dalle ore 8:00 di giorno 20 giugno alle ore 8:00 di giorno 22 giugno 2023, è istituito la corsia riservata al trasporto pubblico locale, in piazza Santa Maria del Gesù, carreggiata sud, da carreggiata ovest a carreggiata entrale. Negli stessi giorni è istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, in via Lago di Nicito, da piazza Santa Maria del Gesù a via Morosoli. Infine, dalle ore 18:00 di giorno 20 giugno alle ore 8:00 di giorno 22 giugno 2023, è istituito il divieto di transito in via Dolo; via Asmara, nel tratto compreso tra la via Lago di Nicito e la via Dolo.