Piazza Università, fioccano multe per bici elettriche truccate e monopattinisti spericolati

Polizia locale in azione in piazza Università per individuare i furbetti che girano su biciclette a pedalata assistita modificate in modo tale da raggiungere velocità da scooter.

Per la verifica della velocità delle bici i vigili urbani hanno allestito un vero e proprio percorso di prova, delimitato da transenne e fornito di Autovelox. All’esito delle verifiche di velocità, è stato accertato che 6 velocipedi a pedalata assistita avevano superato i limiti di velocità consentiti dalla norma. Pertanto, essendo dei veri e propri ciclomotori, sono stati posti sotto sequestro ai fini della confisca e ciascuno dei conducenti è stato sanzionato con tre verbali amministrativi dell’importo totale di 1.200 euro, per assenza di copertura assicurativa, mancanza di immatricolazione e circolazione in area pedonale affollata di pedoni creando grave pericolo.

Nel corso dei servizi la polizia locale ha anche controllato alcuni conducenti di monopattini elettrici. Tre di questi sono stati sanzionati con due verbali ciascuno, da 133 euro, per aver trasportato un passeggero e perché tenevano un comportamento di guida tale da creare pericolo per i pedoni. Al termine dei servizi di polizia stradale, che continueranno anche nelle prossime settimane, la municipale ha elevato verbali per 7.600 euro