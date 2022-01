Morto David Sassoli, bandiere a mezz’asta a Palazzo degli elefanti

Bandiere a mezz’asta in segno di lutto oggi in Municipio a Catania, per la scomparsa del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. A volerlo è stato il sindaco di Catania Salvo Pogliese: "L’Europa e l’Italia perdono un grande uomo politico, un valoroso giornalista sempre attento alle questioni sociali della contemporaneità che egli ha saputo interpretare mostrando rare doti di equilibrio e garanzia, a tutela del valore delle istituzioni – ha detto il sindaco Salvo Pogliese-. Per oltre quattro anni ho avuto modo di apprezzare la competenza e il garbo di Sassoli nella comune esperienza di Deputati al Parlamento Europeo nella scorsa legislatura e sono sinceramente addolorato per la sua prematura scomparsa”.