Identificato il cadavere ritrovato sotto la stazione: si tratta di una donna scomparsa da quattro giorni

Da quattro giorni si erano perse le tracce della trentacinquenne Maria Guerriera, allontanatasi da casa senza spiegazioni. I parenti avevano depositato denuncia presso la compagnia dei carabinieri di piazza Dante, contattando anche la nostra redazione, ma questo pomeriggio hanno ricevuto un'amara notizia dalle forze dell'ordine. Il cadavere della donna è stato ritrovato in mare, nei pressi della stazione ferroviaria di Catania e recuperato dai vigili del fuoco. La capitaneria si è poi occupata delle operazioni di identificazione del cadavere. La signora Guerriera lascia quattro figli: non sono state rese note le cause del decesso. A confermare la notizia sono stati gli stessi familiari.