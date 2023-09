Misterbianco, è morto l'assessore alle Attività Produttive Aldo Parrinello

E' morto, dopo una lunga malattia, l'assessore allo Sviluppo e Attività produttive del Comune di Misterbianco, Aldo Parrinello. "Amico, assessore della nostra amministrazione e compagno di squadra leale e instancabile. Padre e nonno affettuoso, concittadino rispettato e ben voluto da tutti. La sua perdita ci lascia smarriti - commenta il primo cittadino, Marco Corsaro - e ci consegna un eccezionale esempio di determinazione e coraggio. Da tempo Aldo era impegnato in una durissima battaglia, ma anche nei momenti più difficili l’abbiamo visto combattere da lottatore generoso e fiero. Soprattutto, fino all’ultimo non ha rinunciato a servire la sua Misterbianco, con la forza del suo impegno pubblico che abbiamo avuto la fortuna di condividere. Tanti sono stati i risultati che ha raggiunto nel corso della sua lunga attività politica, nell’interesse della città e di tutti coloro che, conoscendolo, hanno potuto apprezzarne gentilezza, generosità e disponibilità. In questo momento di lutto e di profonda tristezza, il nostro cordoglio e - conclude Corsaro - un pensiero affettuoso va ai familiari di Aldo, alla moglie Giusy e alle figlie Laura, Carmen, Elena Lucrezia e Giulia, ai nipotini e ai cari tutti, da parte mia, degli assessori, del Presidente del consiglio e di tutto il Consiglio comunale".