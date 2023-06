Morto un bagnante dentro il porticciolo di San Giovanni Li Cuti

Un bagnante ottantenne, Giuseppe Guttadauria, ha perso la vita questo pomeriggio dentro il porticciolo di San Giovanni Li Cuti. In base a quanto ricostruito in prima battuta, pare che l'uomo abbia accusato un malore (probabile infarto) mentre nuotava all'interno del piccolo bacino di ormeggio, molto frequentato in questo periodo. Inutili i soccorsi prestati da alcune persone presenti. Sul posto non è intervenuta la capitaneria di porto proprio perchè il corpo era già stato recuperato autonomamente. Presenti, invece, carabinieri del comando provinciale di Catania ed i sanitari del 118.