Ritrovato il corpo del 73enne disperso in mare a Riposto

E' stato ritrovato ieri sera intorno alle 22 il corpo senza vita di Giovanni Cavallaro, il 73enne disperso in mare a Riposto. Le ricerche, svolte dai vigili del fuoco del comando provinciale etneo in collaborazione con la guardia costiera, erano iniziate nel primo pomeriggio di ieri in seguito ad una segnalazione e sono proseguite fino a tarda sera con due cicli di immersioni nei pressi della punta del molo, lato interno. Oltre ai sommozzatori e ai mezzi navali, è stato impiegato anche un elicottero per perlustrare dall'alto la zona. Non si tratta di un pescatore e la morte potrebbe essere non riconducibile ad un incidente in mare, come si era ipotizzato in un primo momento. Per verificare la dinamica sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Tra le ipotesi al vaglio, anche quella di un gesto estremo. Pare che l'uomo soffrisse di demenza senile.