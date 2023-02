Lutto nel mondo del vino, morto Giuseppe Benanti

È morto Giuseppe Benanti, classe 1945, Cavaliere del lavoro e accademico aggregato dei Georgofili. Imprenditore del vino e nel settore farmaceutico con la Sifi, è stato un grande pioniere della rinascita del vino del Vulcano.

Fondò la sua azienda vinicola nel 1988 a Castiglione di Sicilia, sul versante nord dell’Etna, con il nome di “Tenuta di Castiglione”. Con l’obiettivo e l’ambizione di raggiungere per la prima volta standard qualitativi di assoluta eccellenza sul territorio etneo, valorizzandone le varieta? autoctone, sin dall’inizio del progetto Giuseppe Benanti si avvalse della collaborazione di autorevoli enologi e professori di enologia provenienti dalle Langhe e dalla Borgogna (i consulenti Negro e Monchiero, il Prof. Rocco Di Stefano dell’Istituto Sperimentale per l’Enologia di Asti ed il Prof. Jean Siegrist dell’ Institut National de la Recherche Agronomique di Beaune), alcuni dei quali avrebbero poi continuato per molti anni a supportare il lavoro in Benanti di Salvo Foti, giovane ed entusiasta enologo etneo scelto dal fondatore nel 1988.

A meta? degli anni novanta Benanti avvia una solida collaborazione con coltivatori di Santa Maria di Licodia (Etna sudovest), mentre nel 1998, quindi dieci anni dopo la sua fondazione, l’azienda si espande anche sul Monte Serra a Viagrande (Etna sudest), zona di origine del bisnonno di Giuseppe Benanti.

Nel 2012 al Cavaliere Giuseppe Benanti subentrano a tempo pieno i figli Antonio (oggi Presidente del Consorzio Tutela Vini Etna DOC) e Salvino, classe 1974, reduci da esperienze accademiche e lavorative di diversi anni all’estero e poi in Italia. Oggi eredi di una grande cantina che rappresenta un punto di riferimento per tutti i produttori dell'Etna.