Gioia e voglia di vivere arrivano in sella alla mototerapia negli ospedali di Palermo, Agrigento e Catania

Dopo l'ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, dove al reparto di Pediatria per la prima volta si è concretizzata l'iniziativa "CrossHospital", adesso "tocca" all'ospedale dei bambini di Palermo, a quello di Agrigento e al "San Marco" di Catania. L'associazione MotorLife porterà, attraverso la mototerapia, gioia e voglia di vivere a tutti i bambini che, a pochi giorni dal Natale, sono ricoverati.

Già domenica scorsa, una novità per gli ospedali calabresi, Motorlife ha offerto un’opportunità unica a bambini e persone con disabilità, malattie oncologiche consentendo di sperimentare la mototerapia.

Domani, e non sarà in questo caso la prima volta, Rosario Farruggia e tutto lo staff di Motorlife torneranno all'ospedale dei bambini di Palermo. Giovedì 21 saranno invece al "San Giovanni di Dio" di Agrigento e sabato 23 all'ospedale "San Marco" di Catania. "E' un progetto meraviglioso che tende ad allontanare i disagi e i dolori che si vivono in un ospedale, specialmente nei reparti di Pediatria nel periodo di Natale - ha detto il presidente di Motorlife Rosario Farruggia - . Vogliamo solo portare allegria". Anche a Palermo, Agrigento e Catania si accenderanno i motori della solidarietà e a tutti i piccini ricoverati, con la mototerapia, verrà data un'occasione di benessere psico-fisico.