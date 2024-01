Via Martelli Castaldi, Ragusa (M5S) chiede l'installazione di un attraversamento pedonale rialzato

Un attraversamento pedonale rialzato in via Sabato Martelli Castaldi. Una questione che da tempo tiene banco nel IV Municipio e che adesso è tornato di stringente attualità grazie al consigliere in quota M5S, Giuseppe Ragusa, il quale ha presentato una mozione che verrà discussa il prossimo 1 febbraio nel Consiglio di quartiere.

Ragusa, con la sua mozione, si è fatto portavoce delle richieste dei residenti, preoccupati della propria incolumità e dal rischio di dover tentare la sorte ogni volta per spostarsi da un lato all’altro della strada. Il consigliere pentastellato si rivolge quindi all’Amministrazione comunale affinchè venga preso un provvedimento viabilistico con interventi di adeguamento e installazione dei dossi o delle strisce pedonali rialzate sull’asfalto in corrispondenza delle strisce pedonali sulla via in cui sorgono nelle immediate vicinanze un istituto scolastico e un noto supermercato.

"Continuamente - spiega Ragusa a Cataniatoday - assistiamo a incidenti stradali causati dalla velocità degli automobilisti in una zona frequentatissima di pedoni e accompagnatori. Attraversamenti pedonali sono già stati installati dal Comune di Catania in via Vincenzo Giuffrida, via Don Minzoni e via Galermo, riducendo il numero di incidenti del 45%".

"È giunto il momento - sottolinea il consigliere - che la politica faccia delle azioni concrete per prevenire eventi tragici come quelli avvenuti in Circonvallazione anche in via Sabato Martelli Castaldi. Auspico che Sindaco e Giunta, con annessi consigli Comunali e Municipale possono accettare e realizzare la mia proposta, per il bene collettivo".