Controlli ai paninari, multe e sequestri di tavoli e sedie

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con la collaborazione della polizia locale, hanno avviato una serie di controlli per contrastare l’occupazione abusiva di suolo pubblico. Oggetto delle verifiche sono 4 "paninari" che occupavano stabilmente diversi stalli per la sosta. Il controllo delle licenze amministrative ha fatto scattare delle sanzioni per "trasformazione dell’attività da itinerante a fissa", poiché si erano posizionati in maniera permanente in una piazza, pur essendo autorizzati a sostare in quella determinata porzione di suolo pubblico solo dalle ore 19 alle ore 2 di notte. Multe anche per "occupazione di suolo stradale", in quanto è stata riscontrata la presenza di tavolini e sedie nelle piazzole antistanti ai camioncini, senza che fossero state loro concesse autorizzazioni comunali finalizzate all’occupazione del suolo pubblico.

Ai titolari è stato quindi formalmente intimato di allontanarsi dalle piazzole di sosta negli orari non previsti e si è proceduto al sequestro di tutti i tavoli e sedie abusivamente collocati sul suolo pubblico. L'ammontare complessivo delle sanzioni è pari a 1.500 euro. Uno dei tre commercianti è stato sanzionato, in quanto dai controlli effettuati è emerso che il suo camioncino fosse sprovvisto di assicurazione e revisione periodica. Sono stati poi segnalati alla prefettura due catanesi, trovati in possesso di 3 grammi di marijuana ciascuno, che nascondevano nella tasca dei pantaloni.Durante i controlli su strada, sono state identificate oltre 50 persone e controllati una decina tra auto, moto e scooter, con sanzioni per un importo complessivo di circa 30 mila euro.