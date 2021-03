Malore durante la gravidanza, giovane mamma muore insieme al suo bambino

Aveva solo 26 anni Giulia Contrafatto, morta a seguito di un inatteso malore comparso durante la gravidanza. A perdere la vita anche il bimbo che portava in grembo. La tragedia è avvenuta martedì scorso. La giovane originaria di San Giovanni La Punta avrebbe avuto alcune complicanze legate alla gravidanza e per la ventiseienne non c'è stato nulla da fare così come per il piccolo. La salma di Giulia è stata portata ieri nella sua abitazione. I funerali saranno celebrati oggi, venerdì 19 marzo, alle ore 16 nella Chiesa di San Giovanni Battista, a San Giovanni La Punta.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per questa giovane mamma. "Fino a due giorni fa parlavamo di vestitini e tutine da comprare per i nostri pargoli. Ancora non ho metabolizzato e non credo metabolizzerò mai la tua scomparsa improvvisa", scrive un'amica. "Riposa in pace piccola stella, non dimenticherò mai il tuo sorriso e la tua gentilezza", il messaggio di una ex compagna di scuola