Entrata gratuita l'8 marzo ai musei delle Ciminiere per tutte le donne

Venerdì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, nei musei delle Ciminiere di Catania le donne non pagheranno il biglietto di ingresso. L’iniziativa, fatta propria dal sindaco metropolitano Enrico Trantino su indicazione ministeriale, mira a celebrare i luoghi della cultura e l’impegno femminile nella trasmissione e creazione del sapere. Le donne entreranno gratuitamente al Museo storico dello Sbarco in Sicilia-1943 (aperto da martedì alla domenica dalle ore 9 alle 17, ultimo ingresso alle ore 15,30) ed al Museo del Cinema ( stesso orario, ma con ultimo ingresso alle 15,30), dove dalle ore 17 alle ore 20 sarà proiettato il cortometraggio “Salviamo gli Elefanti”: l’attrice Lucia Sardo e la regista Giovanna Brogna Sonnino illustreranno i collegamenti tra l’8 Marzo e il cortometraggio (30 minuti) la cui sceneggiatura è un inno all’amore per Catania e all’amicizia come riscatto dalla marginalità. Sempre alle Ciminiere ingresso gratuito per le donne in occasione della Giornata internazionale anche nel Museo della Penna e degli Antichi Strumenti di Scrittura (aperto ogni giorno, tranne il lunedì, dalle ore 9,30 alle ore 17,30) dove sono esposti oggetti di gusto femminile e floreale risalenti ai primi anni del Novecento. Alle Ciminiere una ulteriore occasione di visita è costituita dalla Mostra permanente di Carte geografiche antiche della Sicilia- Collezione La Gumina (da martedì a sabato dalle ore 9 alle ore 17), con entrata senza biglietto. A Caltagirone, il Museo della Fotografia e del Fiscaletto, aperto con ingresso gratuito ogni giorno da martedì a domenica dalle 9 alle ore 17 (ultimo ingresso alle ore 16) celebra la donna con le collezioni permanenti: in particolare, con i ritratti fotografici femminili che mostrano l’evoluzione della moda dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri; e con la serie di “Fischetti e Donne” acquisita nel 1997 con la mostra-concorso vinta dal maestro Federico Bonaldi.