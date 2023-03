La Rai al "Museo dello Sbarco" per le riprese del programma "Nel secolo breve"

La Rai al museo dello Sbarco. Per girare una puntata della serie “Nel secolo breve”, programma di RaiCultura che andrà in onda in sei puntate tra aprile e maggio (e successivamente in prima serata anche su una rete generalista), i cameraman ed il curatore, Lorenzo Tortora, hanno scelto il museo delle Ciminiere come tappa ineludibile di un percorso che li ha portati anche a Gela, Castiglione, Troina, Palermo ed altre località scenario della Campagna di Sicilia, nell’estate del 1943. Il programma “Nel secolo breve” sarà condotto da uno storico che è anche volto noto della Tv. Lo affiancheranno altri storici, che faranno da “ciceroni”, all’insegna della ricerca storica anche le iniziative che in occasione degli 80 anni dallo Sbarco saranno prese nei prossimi mesi dalla Città metropolitana di Catania.