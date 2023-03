Un contest dedicato alle canzoni di Gianni Bella, si terrà a Giugno: iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni al contest dedicato a nuovi artisti, 28 dei quali saliranno sul palco della 1ª edizione del Festival Musica Bella. L’evento musicale, che si terrà 24 e 25 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo (Parma), è interamente dedicato al grande compositore e cantautore catanese Gianni Bella, ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist. Il contest del festival è rivolto a cantanti, cantautori, interpreti, band e musicisti residenti in tutto il territorio italiano che, per partecipare, dovranno inviare (entro il 30 aprile 2023) un brano inedito o cover e un brano tratto dal repertorio di Gianni Bella.

L’evento si terrà a Montechiarugolo, un affascinante borgo medievale della provincia di Parma facente parte dell’Associazione “Borghi più belli d’Italia”, che dagli anni ’70 è stato scelto da Gianni Bella come residenza e luogo di creazione dei suoi capolavori. «Il Festival Musica Bella è nato perché ho sentito il desiderio di far conoscere anche ai più giovani la musica di mio padre – racconta Chiara Bella – Abbiamo deciso di creare questo evento nella terra che lo ha adottato tanti anni fa e nella quale ha scritto gran parte delle sue composizioni più importanti». Durante le due serate, presentate da Riccardo Benini, ci saranno importanti ospiti della scena musicale italiana e si esibiranno i partecipanti al contest del Festival Musica Bella. «Ho accettato con grande gioia ed entusiasmo l'idea di Chiara Bella di istituire un Festival dedicato al grande talento del padre – dichiara Riccardo Benini, già direttore artistico e presentatore di prestigiosi festival – Ritengo che Gianni Bella meriti questo tributo perché è uno degli autori italiani più straordinari che ha attraversato diverse generazioni».

Il 24 giugno in piazza Mazzini a Montechiarugolo si esibiranno i 28 artisti selezionati dalla Commissione Artistica del Festival Musica Bella e nel corso della serata finale del 25 giugno, una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori di rilevanza nazionale decreterà il vincitore tra i 10 finalisti che saliranno sul palco. Sarà Gianni Bella a consegnare al vincitore del Festival il premio, che consiste in un riconoscimento di 2mila euro, inoltre la commissione artistica, presieduta dall’autore e compositore, Giuseppe Fulcheri assegnerà la targa per il miglior testo inedito.

Il regolamento è consultabile al seguente link: https://bit.ly/FMB2023_regolamento ed è possibile inoltrare la domanda d’iscrizione al seguente forum https://bit.ly/FMB2023_iscrizione