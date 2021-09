Cinque ragazze catanesi volano in Spagna per un campus di nail art

Cinque allieve dell’accademia catanese "Nicotra" di via Padova, al termine dell’inter formativo durato 15 settimane, durante il quale hanno appreso le tecniche base intermedie ed avanzate ed avendo ottenuto l’attestato di onicotecnica specializzata, sono state ammesse a partecipare al campus di specializzazione internazionale che si terrà alle porte di Barcellona, in Spagna, dal 2 al 10 ottobre. Ad accompagnarle il direttore ai corsi Gabriele Nicotra e l’insegnante Loredana Butera, la master dell’accademia "Nicotra" che le ha seguite ed istruite durante il corso. Marilena, Tiziana, Caterina, Anna e Chiara avranno la possibilità di partecipare alle lezioni di alcune fra le più rinomate master internazionali di questa disciplina e confrontarsi con le colleghe di tutta Europa, in uno scambio culturale che arricchirà il bagaglio formativo professionale. Il campus sarà un full immersion nel mondo della nail art creativa e innovativa, con l’utilizzo di materiali nuovi e tecniche di ricostruzione avanzate. D’altronde la tendenza di oggi per le donne, che possono scegliere fra una vasta gamma di stili, materiali e forme nella ricostruzione, è quello di mostrare delle vere e proprie creazioni sulle proprie mani, tant’è che ormai si definisce nail art la decorazione delle unghie di mani e piedi.