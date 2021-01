Nascondeva in casa armi clandestine e munizioni: arrestato

La polizia ha arrestato l’adranita trentenne Pietro Ciadamidaro, per detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e a contrastare ogni fenomeno di illegalità nel territorio, gli Agenti del Commissariato di Adrano, hanno arrestato il Ciadamidaro a seguito di un' attività info investigativa, durante la quale, gli operatori, erano venuti a conoscenza della detenzione illegale di armi modificate e delle relative munizioni, all’interno di un’abitazione. Dopo aver effettuato diversi accertamenti e individuato il presunto responsabile, gli agenti si sono recati presso l’abitazione del soggetto procedendo a una perquisizione. I poliziotti, all’interno dell’intercapedine di un armadio in una stanza, hanno trovato (nascoste da dei gradoni in legno e alcune tavole), due pistole: una riproduzione di revolver con il tappo rosso di sicurezza rimosso e una pistola semiautomatica calibro 9 priva della regolare matricola. Oltre alle armi è stato rinvenuto un caricatore della pistola semiautomatica, rifornito con cinque cartucce calibro 9 corto e due bustine in plastica contenenti altre sette e otto cartucce calibro 9. L’uomo, pertanto, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di arma clandestina, per aver detenuto illegalmente un’arma, della quale erano state alterate le caratteristiche al fine di aumentarne le potenzialità offensive e di facilitarne l’occultamento, nonché per aver detenuto delle munizioni senza averle denunciate all’Autorità di pubblica sicurezza. Per questo reato, è prevista la reclusione da uno a sei anni e il pagamento di una multa da 1.000 a 15.000 euro. L’uomo è stato rinchiuso presso la casa circondariale P.zza Lanza di Catania, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti e controlli, condotti dalla Polizia nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione di ogni fenomeno di illegalità e, soprattutto, dei reati predatori.