Maxi operazione contro la 'ndrangheta calabrese, arresti e perquisizioni anche a Catania

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato 108 persone, con 85 ordinanze di custodia cautelare in carcere, in esecuzione di quattro ordinanze di misure cautelari emesse dal Gip su richiesta della Dda reggina. Gli indagati sono accusati a vario titolo d'associazione mafiosa; concorso esterno e traffico internazionale di droga con l'aggravante di transnazionalità e di ingente quantità; traffico di armi, anche da guerra; riciclaggio; favoreggiamento; trasferimento fraudolento e procurata inosservanza di pena. L'operazione "Eureka" ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Nel capoluogo etneo sono in corso di esecuzione arresti e perquisizioni. Contestati a vario titolo i reati di: associazione di tipo mafioso, imputazione a carico di cinque soggetti, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, detenzione/traffico di armi anche da guerra, riciclaggio, favoreggiamento, procurata inosservanza di pena, trasferimento fraudolento di valori e altri reati