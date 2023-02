Aeroporto, scarsa visibilità per nebbia: rischio ritardi e cancellazioni voli

La nebbia di mare segnalata a Catania questa mattina, ha fatto registrare problemi anche all'aeroporto. Lo scalo di Fontanarossa, attraverso i propri canali social, ha messo in allerta i passeggeri: "Dalle prime ore della giornata odierna - si legge nella nota - banchi di nebbia fitta stanno causando l’assenza delle condizioni di visibilità necessarie per gli atterraggi e decolli. I passeggeri sono invitati a contattare le compagnie aeree per informazioni su ritardi e cancellazioni del proprio volo".