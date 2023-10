Nesima, tenta di rubare un catalizzatore: arrestato un pregiudicato 34enne

Stanotte la polizia ha arrestato un trentaquattrenne catanese per tentato furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di segnalazione, fatta da un cittadino sulla linea d’emergenza 112, relativa a persone sospette tra le auto in sosta, un equipaggio di una volante è intervenuto in via Alessandro Volta, dove ha notato un giovane steso sull’asfalto sotto una vettura, intento ad armeggiare. Il giovane, accortosi dell’arrivo dei poliziotti si è rialzato e si è dato alla fuga, ma gli agenti, grazie anche all’intervento di altri equipaggi accorsi in aiuto, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo, nonostante la resistenza opposta dall’uomo. Esaminando l’auto vicino alla quale era stato visto armeggiare, gli agenti hanno, poi, constatato che il giovane, pregiudicato stava tentando di asportare il catalizzatore dell’auto. L'uomo è stato arrestato.