Accusa di diffamazione al cantante neomelodico Niko Pandetta, discussione rinviata a ottobre

Rinviata al 12 ottobre la discussione relativa all'accusa di diffamazione a carico di Niko Pandetta pervenuta tempo fa da una giornalista di Meridionews. Ieri era prevista l'udienza presso la Quarta sezione del Tribunale monocratico di Catania.

L'avvocato Mary Chiaramonte, legale di Niko Pandetta, spiega nel dettaglio la vicenda che ha visto coinvolto il proprio assistito. "Davanti la Quarta sezione del Tribunale di Catania - ha riferito a Catania Today - è stato sentito Niko Pandetta nel processo che lo vede imputato unitamente a Filippo Zuccaro per diffamazione nei confronti di una giornalista di Meridionews e per reato di minacce. Pandetta finalmente ha potuto chiarire la sua posizione ovvero ha affermato di non aver mai pronunciato minacce nei confronti della giornalista ma di aver minacciato esclusivamente di agire per vie legali rivolgendosi a un avvocato".

"Tutto questo è confermato dagli atti che sono stati acquisiti al processo - spiega l'avvocato - Il tutto nasce da un servizio dedicato ai neomelodici catanesi che, com'è stato affermato anche dagli imputati, mentre con riferimento ad altri cantanti si sofferma sulla loro produzione artistica non appena si passa a descrivere Niko Pandetta e Zuccaro si evidenziano esclusivamente le loro parentele con soggetti legati alla malavita catanese. Niko ha chiarito la situazione di esasperazione nella quale si trovava perché qualunque servizio giornalistico su di lui enfatizzava solo il suo legame di parentela con lo zio e non la sua produzione discografica e ha affermato anche che se ha pronunciato parole ingiuriose le stesse non erano dirette alla giornalista nello specifico ma ai giornalisti intesi come categoria. È stato particolarmente importante perché è stata data la possibilità a Pandetta di chiarire questa situazione che a mio avviso risulta anche dagli atti processuali. Adesso il processo è stato rinviato per discussione e probabilmente anche sentenza al prossimo 12 ottobre".