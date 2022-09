Comune di Catania, Federico Portoghese nominato commissario straordinario

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha nominato Federico Portoghese commissario straordinario per la gestione del Comune di Catania, in sostituzione degli organi decaduti. Portoghese, dirigente pubblico in quiescenza, continuerà a ricoprire anche l'incarico di commissario straordinario alla guida della Città metropolitana etnea, che gli era stato conferito dallo stesso governatore lo scorso mese di febbraio. Con il medesimo decreto presidenziale, viene nominato vice-commissario straordinario del capoluogo etneo Bernardo Campo, funzionario della Regione Siciliana.