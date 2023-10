Non si ferma all'alt, folla circonda la polizia per farlo scappare: ferito un agente

Agenti del commissariato di Nesima hanno denunciato 2 pluripregiudicati per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nello specifico, nel corso di uno degli ordinari servizi di controllo del territorio effettuato nei giorni scorsi nella zona di via Capo Passero e, in particolare, nel corso di un posto di controllo realizzato su viale Tirreno, in prossimità dell’intersezione con la via Isolabella, i poliziotti hanno intimato l’alt al conducente di un motociclo, il quale però non si è fermato. Nel tentativo di sottrarsi al controllo e di dileguarsi, il motociclista si è scontrato con un altro motociclo, proveniente dalla sua destra. A seguito dell’urto, entrambi i conducenti hanno perso il controllo dei rispettivi mezzi, cadendo a terra.

Gli abitanti della zona sono intervenuti e hanno circondato gli agenti, consentendo così al conducente che non si era fermato all’alt di allontanarsi. Nella circostanza e nella confusione venutasi a creare, un operatore è stato colpito al volto. Nei giorni successivi, all’esito di rapide indagini, gli uomini della polizia hanno individuato e identificato i protagonisti dell’episodio, uno dei quali era proprio il conducente del motociclo che, sottraendosi al controllo di polizia, aveva causato l’incidente.

Entrambi sono stati denunciati per i reati di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Al conducente del motociclo sono state anche contestate diverse violazioni del Codice della Strada, tra le quali guida senza patente, con l’applicazione delle previste sanzioni pecuniarie.