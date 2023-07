Misterbianco, firmato il contratto per l'assunzione di 9 nuovi dipendenti comunali

Da domani 5 luglio entreranno in servizio nell’organico comunale 9 nuovi dipendenti vincitori dei tre concorsi a tempo indeterminato che si sono svolti nei mesi scorsi, il decimo entrerà in servizio a settembre.

Si tratta di cinque funzionari tecnici, due funzionari contabili e 3 funzionari amministrativi che stamattina hanno sottoscritto il contratto di assunzione nella sala Giunta del Comune davanti al sindaco Marco Corsaro ed il presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Ceglie. Al termine della sottoscrizione del contratto, presente il responsabile del settore del Personale dott. Angelo Siragusa, il sindaco ha consegnato loro il badge d’ingresso negli uffici ed ha augurato loro buon lavoro nell’interesse dell’Ente e dei suoi cittadini.

“Da oltre 20 anni il comune non espletava concorsi per l’assunzione di funzionari – ha detto il sindaco Marco Corsaro – e siamo lieti di averli portati a termine in tempi ristretti, nell’assoluta trasparenza ed ottenendo il meglio tra i tanti candidati grazie anche al lavoro dei nostri uffici che si occupano del personale. Adesso ci aspettiamo tanto da loro e ci auguriamo che in cambio loro ci diano tanto in impegno e professionalità per far crescere il nostro comune.”

Il sindaco Corsaro ha anche preannunciato che appena sarà approvato il bilancio di previsione l’amministrazione comunale provvederà a fare scorrere le tre graduatorie immettendo in organico altri funzionari. A questi entro l’anno si aggiungeranno i 14 vincitori dei due concorsi dei quali si sono svolte già le prove preselettive e tra poco partiranno le prove scritte e quelle orali. Anche questi ultimi due concorsi, entrambi di fascia C, che riguardano amministrativi e polizia locale probabilmente con l’arrivo del nuovo anno le relative graduatorie finali scorreranno per l’assunzione di ulteriore personale.