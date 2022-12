Aci Catena, don Pappalardo celebra la Novena itinerante

La comunità parrocchiale Santa Maria della Consolazione di Aci Catena, con il vicario don Rosario Pappalardo, in preparazione al Santo Natale ha celebrato la Novena itinerante nelle vie del quartiere. "La novena di Natale - dichiara don Pappalardo - è un momento forte che piccoli e grandi vivono nell’attesa della nascita di Gesù Bambino. L’idea di viverla, oltre che in chiesa con le consuete celebrazioni, anche per le vie del quartiere, nasce da una profonda necessità: portare Gesù Bambino nelle strade con i tradizionali canti e preghiere. Tutti si sono sentiti coinvolti ed incuriositi dal Bambinello Gesù che visita personalmente ogni persona". Conclude: "E' stato un momento forte di grande partecipazione e la comunità tutta ha avuto modo di stare insieme e pregare nell’attesa del Santo Natale".