Nuova squadra di Governo a Riposto, Vasta: "Subito a lavoro”

Il sindaco di Riposto Davide Vasta ha presentato stamani, nella sala del Vascello del Municipio di Riposto, la giunta che lo affiancherà nel Governo della città. Nominato vicesindaco Valerio Cucè, 55 anni, sposato con Lucia e padre di due figli. Dipendente presso il Comune di Calatabiano, Cucè, consigliere comunale uscente, ha già rivestito la carica di assessore comunale. Altri due assessori, consiglieri comunali uscenti, sono Gino Daidone, 65 anni, coniugato, padre di due figli, dipendente Asp di Catania, e Carmelo D’Urso, 38 anni, compagno di Stefania e papà di Giulio, geometra libero professionista, consigliere comunale e già assessore comunale. Due le novità: Elisa Torrisi, 36 anni, sposata con due figli, laureata in Chimica, insegnante privata; e Davide Palermo, 38 anni, sposato e padre da pochi mesi, imprenditore operante nel settore della ristorazione. I neo assessori hanno prestato giuramento davanti al primo cittadino e al segretario comunale dell’ente Marco Puglisi. Le deleghe saranno distribuite nei prossimi giorni.

“Oggi ho nominato la giunta, a poco più di una settimana dall’insediamento – dichiara il sindaco Davide Vasta – Nei primi giorni sono stato investito da una serie di questioni che andavano affrontate con urgenza. Tra l’altro, nei giorni scorsi, ho anche ricevuto notizia dalla presidente della prima sezione che c’erano alcune difformità sui numeri dei voti dei consiglieri comunali, quindi ho preferito attendere l’ufficialità per procedere di pari passo e fare tutto in un’unica giornata. Ringrazio gli assessori per la disponibilità e per l’entusiasmo mostrati. Dobbiamo subito metterci al lavoro per far ripartire questa città. Sono sicuro – conclude il primo cittadino – che ognuno di loro darà il meglio di sé, ciascuno con le proprie competenze”.