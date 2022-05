Il quarto Municipio presenta il nuovo gruppo del Partito Democratico

Questa mattina, durante il consiglio del quarto municipio di Catania, si è ufficializzata la creazione del primo gruppo del Partito Democratico, composto dal capo gruppo Mirko Giacone e dal vice Andrea Spina. “Oggi il partito si arricchisce di un ottimo amministratore, che in questi anni è stato contraddistinto dalla politica del fare, che rappresenta l’unico modo per dare risposte alla cittadinanza. Insieme al collega Spina saremo , come già dimostrato da me in questi quattro anni, un’opposizione costruttiva. All’interno del quarto municipio non esiste più una maggioranza coesa e purtroppo non si riesce a dare alcun tipo di segnale propositivo e positivo alla collettività. Ci auspichiamo in uno sprint finale, altrimenti l’esito che si darà di questa gestione è sicuramente fallimentare”. Lo dichiara il neo capo gruppo del partito democratico Mirko Giacone. “Ho sposato la politica del consigliere Giacone e del partito democratico, ritenendolo l’unica organizzazione politica che in questo momento può dare una visione della città e del quarto municipio, differente dalla pessima gestione di questi anni con il sindaco Pogliese e con la gestione del quarto municipio. Ringrazio per avermi accolto e apprezzato tutta la dirigenza ed in particolare il segretario provinciale Angelo Villari, Jacopo Torrisi e l vice segretario del primo municipio Domenico Florio oggi presenti”, afferma il consigliere Andrea Spina.