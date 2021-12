Legambiente ripulisce largo Bordighera con i ragazzi del Savoia

I volontari del circolo Legambiente Catania e i ragazzi dell'istituto Savoia hanno organizzato per questa mattina un'iniziativa ecologia a Largo Bordighera, che verrà pulito e preparato per la piantumazione di alberi nel prossimo mese di gennaio. La sollecitazione, partita da alunni e docenti dell'istituto catanese, è stata subito accolta da Legambiente che continua a lavorare in sinergia con le scuole per il progetto 100 alberi per Catania. "Docenti consapevoli e attenti ai temi ambientali sono nostri preziosi interlocutori - dichiara Anna Quattrocchi del direttivo di Legambiente Catania - e svolgono un ruolo importante nel sensibilizzare gli studenti. Accogliamo sempre con piacere le loro proposte." L’evento si sta svolgendo in collaborazione con il comune di Catania che ha rilasciato le autorizzazioni.