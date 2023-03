Gravina, nominati tre assessori ed il nuovo vice Sindaco

Il Sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, ha proceduto alla nomina dei nuovi tre assessori componenti della Giunta municipale che dovrà garantire l'efficienza della macchina amministrativa comunale fino alla scadenza del mandato, prevista con le consultazioni elettorali del 28/29 maggio prossimi.

I tre nuovi assessori sono: Valentina Cavallaro, 47 anni, che rientra in Giunta a seguito delle dimissioni per sopravvenuti impegni personali di Cettina Cianciolo; Francesco Ferlito, 32 anni, attuale consigliere comunale di maggioranza, Mirko Marcantonio, 35 anni, dottore in Economia, funzionario pubblico, dal gennaio scorso già presente in amministrazione come esperto del Sindaco. Il Sindaco ha inoltre provveduto a nominare vice Sindaco di Gravina di Catania Salvatore Santonocito. Santonocito, 31 anni, è già assessore dal primo giorno di questo mandato amministrativo in cui era stato eletto consigliere comunale. Confermato in giunta anche l'assessore Enzo Giuliano Santoro, che pur avendo solo cinquantanni acquisisce il titolo di assessore anziano della nuova Giunta.

Questa la nuova Giunta Municipale con l'attribuzione delle deleghe:



Santonocito Salvatore

Vice Sindaco, Amministrazione Generale, Partecipate, Pubblica Illuminazione, Lavori Pubblici, Protezione Civile, Espropriazioni, Politiche Comunitarie, Energia, Anagrafe, Stato Civile, Ufficio Elettorale, Cimitero. Cavallaro Valentina: Istruzione, Cultura, Biblioteca, Trasporti, Servizi Sociali, Famiglia, Lavoro, Disabilità, Pari Opportunità, Ufficio Piano Legge 328/2000, Distretto Socio/Sanitario.Ferlito Francesco Servizi Informativi, Urp, Protocollo, Statistica, Transizione Digitale, Patrimonio, Edilizia Popolare, Beni Confiscati, Polizia Municipale, Sicurezza Urbana, Videosorveglianza, Politiche Giovanili, Rapporti con l'Università. Marcantonio Mirko: Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Annona, Tributi, Spettacolo, Sport, Turismo, Bilancio, Economato, Personale. Santoro Enzo Giuliano: Manutenzioni, Verde, Viabilità, Sicurezza sul Lavoro, Urbanistica, Ecologia, Igiene, Sanità, Tutela degli Animali, Acquedotti, Mobilità Sostenibile.



Il Sindaco trattiene le deleghe al Contenzioso ed ai Rapporti col Consiglio Comunale.

La volontà del Sindaco e della maggioranza che sostiene l'amministrazione comunale di nominare in Giunta tre giovani assessori, ma già con importanti esperienze amministrative e professionali, e di affidare la delega di vice Sindaco all'altrettanto giovane assessore Santonocito ribadisce la volontà di continuare il percorso di rinnovamento della politica e dell'amministrazione gravinese già iniziato con la vittoria delle elezioni comunali del 2018, e che non conosce deviazioni e ostacoli di sorta.



"Si tratta di una scelta di forte rottura e discontinuità e di presa di distanza netta con un modo diverso dal nostro di intendere la politica che purtroppo si rivela ancora fortemente condizionato da sotterfugi, furbizie, tradimenti, e non ultimo vittimismo patetico e sfacciato. - ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso - E' necessario quindi continuare il percorso intrapreso al fine di consentire ai Gravinesi di ritrovare la fiducia nella politica e nella gestione retta della cosa pubblica, fiducia che non consentiremo più in alcun modo a nessuno di minacciare o turbare.

E'ora - conclude Massimiliano Giammusso - di rimettersi a lavoro, ignorando polemiche strumentali e pretestuose. Per Gravina e per i gravinesi".