Gravina, inaugurato a Fasano il nuovo parcheggio di via Aldo Moro

Il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso, e la giunta municipale, con la presenza della preside Marilena Scavo, hanno inaugurato il nuovo posteggio comunale di via Aldo Moro nel quartiere Fasano. Il parcheggio di via Aldo Moro è un’opera pubblica attesa da tempo. Un’opera importantissima, perché confinante con la scuola Tomasi di Lampedusa. Un parcheggio pubblico con circa cento posti auto che risolve un problema esistente da tempo: la carenza di posti auto nella zona. Un’area sosta pensata e realizzata per risolvere definitivamente il problema del traffico nelle ore di punta nelle vicinanze della scuola Tomasi di Lampedusa. Nella stessa zona, inoltre, sono stati effettuati i lavori di restyling della piazza San Bernardo di Chiaravalle. Lavori che hanno riguardato il rifacimento delle strisce orizzontali e verticali per una maggiore funzionalità della stessa piazza.

"Quella che abbiamo inaugurato è un’opera pubblica importantissima prevista anche nel nostro programma politico. – ha affermato il sindaco di Gravina di Catania, Massimiliano Giammusso – Un parcheggio che ci permetterà di limitare una delle criticità storiche del quartiere Fasano, cioè la carenza di posteggi auto. Un’opera di fondamentale importanza per la zona che siamo riusciti a realizzare grazie ad un importante sforzo dell’assessorato alle manutenzioni e viabilità. In tal senso ci è doveroso ringraziare per la veloce realizzazione di questa opera pubblica il geometra Salvatore Contrafatto, dirigente del V° Servizio e l’ingegnere Santo Di Dio, responsabile del procedimento". "La realizzazione di questo importante parcheggio è sempre stato uno dei miei obiettivi. – ha spiegato Rosario Condorelli, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici - Un’opera importantissima che finalmente possiamo consegnare alla cittadinanza. Un risultato frutto dell’ottimo lavoro dei nostri tecnici comunali che sono riusciti ad intercettare un finanziamento pubblico che ci ha permesso la sua realizzazione. Un parcheggio che ci consentirà di snellire il traffico della zona sia all’ingresso che all’uscita degli studenti".