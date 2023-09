Un nuovo convoglio della metropolitana entra in servizio: potrà ospitare bici e carrozzine

E' stata inaugurata questa mattina, presso la stazione Stesicoro, la sesta delle dieci nuove unità di trazione destinate al trasporto pubblico per la linea Metropolitana della Ferrovia Circumetnea. Il nuovo treno elettrico è stato battezzato "Anna" e, come gli altri cinque nuove convogli già messi in esercizio, può ospitare un totale di 420 persone di cui 64 sedute. Spazio anche ai ciclisti: tra i vagoni ci sono 2 posti per le carrozzine e 4 alloggi per le biciclette. "Anna" ha già ospitato la sua prima viaggiatrice, la giovanissima Irene, ed è subito entrata in esercizio.