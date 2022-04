Votato all’unanimità con 11 voti, quanti i consiglieri presenti in aula, Salvatore Bonaccorso è il nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale di Aci Castello. "È apparso alquanto surreale il pubblico endorsement dei consiglieri di opposizione nei giorni scorsi. Suggerivano il suo nome ai consiglieri di maggioranza - osserva il Sindaco Carmelo Scandurra- ma solo uno dei quattro firmatari dell’appello era presente in aula, a differenza dei consiglieri di maggioranza che erano tutti presenti tranne due assenti giustificati. Ed è anche esilarante il fatto che l’appello a votare un consigliere di minoranza sia stato promosso da un’opposizione che, quando in un recente passato era chiamato governare, si adoperava ad assegnare la vicepresidenza del Consiglio Comunale ai consiglieri della stessa maggioranza per opportunità politica. Porgo le mie congratulazioni - conclude il Sindaco - e auguro un sereno insediamento al nuovo vicepresidente del Consiglio Comunale, Salvatore Bonaccorso, certo che svolgerà il nuovo incarico in continuità con il lavoro svolto sino ad oggi dal Consiglio del nostro civico consesso".