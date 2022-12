Ognina, in farmacia a bordo del camion per la differenziata: denunciato un netturbino

Doveva essere a raccogliere rifiuti e invece guidava il camion della differenziata come un pilota di Formula 1 facendo gincana all'interno del parcheggio dell'ospedale. I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno fermato un netturbino che, dopo aver ritirato dei medicinali da una farmacia in un nosocomio di Catania, sfrecciava ad altissima velocita, a bordo del veicolo di servizio addetto alla raccolta differenziata, all’interno del parcheggio di una nota struttura sanitaria, mettendo in pericolo l’incolumità dei pedoni. I poliziotti, avvertiti dal personale dell'ospedale, hanno fermato l'uomo che ha subito confessato agli agenti di essersi recato nella farmacia dell'ospedale, durante l’orario di servizio, per ritirare alcuni medicinali, omettendo di svolgere le proprie mansioni di raccolta dei rifiuti nell’area che gli era stata assegnata. Il dipendente infedele è adesso indagato per il reato di peculato e la sua condotta è stata segnalata al datore di lavoro.