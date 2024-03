Oltraggio alle forze dell'ordine, scatta il Daspo urbano per tre violenti

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno notificato tre Daspo urbani emessi dal questore nei confronti di due 19enni e un 23enne. I provvedimenti sono stati adottati, in seguito a una istruttoria condotta dall'anticrimine perché durante i festeggiamenti del carnevale adranita si erano resi responsabili dei reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, in concorso tra loro, nei confronti di agenti delle forze dell’ordine in servizio di ordine pubblico.

Per quei fatti, tutti sono stati indagati in stato di libertà. Vagliate le singole responsabilità in ordine a quanto contestato e considerata la manifesta pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, tra l’altro, posta in essere in un’area in cui sono presenti numerosi locali pubblici frequentati da molti giovani, il questore ha emesso nei loro confronti il Divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento. Si tratta di un provvedimento che vieta loro l’accesso a 7 esercizi pubblici presenti nel centro cittadino di Adrano. In più, nei confronti di uno solo dei tre, è stato imposto l’ulteriore obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.